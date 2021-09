Grey's Anatomy, un ritorno a sorpresa: Kate Walsh nel cast della stagione 18!

Negli ultimi tempi Grey's Anatomy ha regalato diverse sorprese nostalgiche ai propri fan e la stagione 18 seguirà questo sentiero. Secondo quanto riporta TVLine, Kate Walsh riprenderà il ruolo di Addison Forbes Montgomery a distanza di diversi anni dal suo addio allo show. Walsh parteciperà a diversi episodi della nuova attesa stagione.

Kate Walsh debuttò in Grey's Anatomy nel finale della prima stagione, nel ruolo della chirurga Addison Montgomery, ex moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Nelle successive due stagioni Addison è uno dei personaggi principali dello show, che lascerà nel 2007 per diventare protagonista dello spin-off, Private Practice, in onda fino al 2013.



Nel 2017 Kate Walsh parlò così di un possibile ritorno di Addison:"Sento che abbiamo concluso. Non sto dicendo che Shonda non dica 'Faremo un episodio molto speciale di Grey's dove... ' Ma lei ne è davvero consapevole, abbiamo fatto tutto. Abbiamo avuto lo spin-off e abbiamo avuto tutto questo; sono stati un'esperienza ed un viaggio incredibili".

La première della stagione 18 è stata ufficializzata per il prossimo 30 settembre; nel cast di Grey's Anatomy 18 anche Peter Gallagher, star di The O.C. La conferma del ritorno di Addison nelle ore successive è arrivata anche dalla diretta interessata. Su Instagram Kate Walsh è comparsa in un video esclamando:"Sono così entusiasta di essere di nuovo a casa".



Nelle passate stagioni ci sono stati altri ritorni nella serie. Nessun ripensamento invece per una star delle stagioni precedenti: Sandra Oh ha dichiarato che la sua ascesa al successo è stata traumatica e che non tornerà in Grey's Anatomy.