Grey's Anatomy, rivedremo nella serie Alex e Izzie? La risposta di Krista Vernoff

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy è stata caratterizzata anche dall'uscita di scena di Alex Karev (interpretato da Justin Chambers), che un po' a sorpresa si è ricongiunto con Izzie Stevens, interpretata da Katherine Heigl tra il 2005 e il 2010. Quante possibilità ci sono di rivedere i due personaggi nel futuro della serie?

Ne ha parlato la showrunner della serie, Krista Vernoff, in una recente intervista a Deadline, senza escludere del tutto l'ipotesi.

"Quando ho lasciato lo show nella stagione 7, la gente mi chiedeva se ci fosse qualche possibilità che tornassi, e io sono stata abbastanza intelligente da dire: Mai dire mai. Ora sono qui, quindi chi lo sa?"

Alex e Izzie, che adesso vivono felici in una fattoria in Kansas e crescono due gemelli, potrebbero quindi - almeno in teoria - tornare in Grey's Anatomy. D'altro canto molte serie insegnano che, fino alla morte di un personaggio (e talvolta anche dopo), tutto è sempre possibile.

Nella stessa intervista, Krista Vernoff ha anche ammesso di non essere sorpresa dalla reazione divisiva dei fan all'addio di Alex. "Credo che ci sarebbe stata una protesta almeno altrettanto grande se avessimo ucciso quel personaggio off-camera, e quelle erano le due alternative" ha detto la showrunner.

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa con quattro episodi d'anticipo, a causa della pandemia del coronavirus e della conseguente quarantena che ha causato la sospensione delle riprese. A quanto pare nel finale di stagione avrebbe dovuto esserci la morte di un personaggio importante.