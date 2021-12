Grey's Anatomy, rivedremo nella serie la dottoressa Callie Torres? Risponde Sara Ramirez

Nonostante il pessimismo di Ellen Pompeo sul futuro di Grey's Anatomy, la longeva serie prosegue con la sua diciottesima stagione, nel corso della quale abbiamo visto tornare una serie di vecchie conoscenze. Ci si chiede, pertanto, se esiste la possibilità di rivedere anche la dottoressa Callie Torres, interpretata da Sara Ramirez.

L'attrice ha fatto parte del cast di Grey's Anatomy per undici anni, fino alla sua uscita di scena nel 2016. Il suo ultimo ruolo è in And Just Like That, la serie sequel di Sex and The City. In una recente intervista a Glamour, Sara Ramirez non ha escluso di poter indossare di nuovo in futuro il camice della dottoressa Callie Torres.

"Assolutamente" ha risposto a una domanda sull'argomento. "Se le stelle si allineano in un modo che abbia senso, assolutamente. Adoro la famiglia di Grey's Anatomy."

L'attrice ha poi parlato dell'inclusività della serie (la sua Callie è un personaggio LGBTQ), aggiungendo: "Sono così orgogliosa di loro, per aver introdotto personaggi trans e personaggi non binari. È un bellissimo universo quello che hanno creato, e sono davvero grata di aver potuto farne parte."

Stando alle parole di Shonda Rhimes, spetterà a lei decidere quando porre fine a Grey's Anatomy. Fino a quel momento, a quanto pare, i fan potranno coltivare la speranza di rivedere Sara Ramirez nello show.