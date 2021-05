Grey's Anatomy, Sandra Oh non tornerà nello show e ammette: 'Sono andata avanti'

I fan di Grey’s Anatomy che hanno sempre sognato e aspettato il ritorno di Sandra Oh nei panni di Cristian Yang possono smettere di sperare. In una recente intervista con Los Angeles Times’ Asian Enough podcast l’attrice ha spento gli entusiasmi: la dottoressa Yang non apparirà più nella serie ABC.

La diciassettesima stagione ha visto il ritorno di molti personaggi, passati ormai a miglior vita, che hanno fatto visita a Meredith mentre combatteva contro il COVID-19 ma Cristina Yang non sarà tra i personaggi di ritorno nemmeno nella diciottesima stagione di Grey's Anatomy appena annunciata.



"No," ha detto Oh quando gli è stato chiesto di tornare. "Lo adoro, e questo è anche il motivo per cui apprezzo molto lo spettacolo...perché mi viene ancora chiesto di tornare."



Tuttavia, la star di Killing Eve, che ha interpretato Cristina per le prime 10 stagioni di Grey's Anatomy, non ha alcun interesse a tornare nemmeno per un cameo.



"È molto raro, direi, di essere in grado di vedere in questo modo l'impatto di un personaggio", ha continuato parlando del suo apprezzamento per Cristina. "In un certo senso, fai il tuo lavoro come in una bolla e poi lo lasci andare. Ho lasciato quello spettacolo, mio Dio, quasi sette anni fa. Quindi nella mia mente, è andato. Ma per molte persone, è ancora molto vivo. E mentre capisco ed amo questa cosa, io sono andata avanti".



La decima stagione di Grey's Anatomy ha visto Sandra Oh lasciare la serie, dopo aver deciso che era ora di andare avanti dopo 10 anni. Tuttavia il personaggio di Cristina è apparso comunque in qualche modo, ovvero tramite i messaggi che Meredith (Ellen Pompeo) e Owen Hunt (Kevin McKidd) le hanno inviato ogni tanto. Inoltre, Cristina ha spedito a Seattle Cormac Hayes (Richard Flood) il possibile futuro interesse amoroso di Meredith.



"Per favore, seguitemi in Killing Eve e la prossima serie Netflix The Chair e i miei altri progetti", ha continuato. "Venite a vedere i personaggi che interpreto e che sono molto più profondamente integrati...nell'esperienza asiatica americana."



Killing Eve terminerà con la quarta stagione, sebbene AMC Networks e BBC America stiano pianificando numerosi spin-off. Vi dispiace sapere che Oh non tornerà nei panni di Cristina? Fatecelo sapere nei commenti!