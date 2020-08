Grey's Anatomy, Sara Ramirez rivela la sua identità non-binaria in un post via social

Cambiando sostanzialmente la sua immagine profilo su Instagram, l'attrice Sara Ramirez, meglio nota ai fan della serie Shondaland per il suo ruolo nei panni della Dottoressa Calliope Torres in Grey's Anatomy, ha annunciato ai suoi follower la sua identità non-binaria, sostanzialmente rivelando di non identificarsi né come donna né come uomo.

La Ramirez ha lasciato Grey's Anatomy nel 2016, dopo 10 anni di leva tra le fila del medical drama ABC. Con il post di Instagram e il caricamento della nuova foto ha fatto in modo di aggiornare i propri profili social per cambiare i pronomi personali da "lei a loro" (da she a they), aggiungendo direttamente di identificarsi come "un essere umano non binario".



Si legge in didascalia: "Nuova immagine del profilo. In me c'è la capacità di essere un ragazzo femminile, una ragazza fanciullesca, un ragazzo fanciullesco, una ragazza femminile. Tutti insieme. Senza distinzioni #nonbinary". Chissà se la rivedremo mai in Grey's Anatomy. La Rhimes ha lasciato per lei una porta aperta nella serie, e dopo questa sua rivelazione potrebbe magari esserci un posticino per tornare a parlare di qualcosa di nuovo sul suo personaggio.



A voi farebbe piacere rivedere la Torres nella serie? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.