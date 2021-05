Grey's Anatomy, Sarah Drew sull'addio di April Kepner: 'È felice e realizzata'

L'ultimo episodio di Grey's Anatomy ci ha permesso di salutare per l'ultima volta la dottoressa April Kepner: a parlare di questo breve ritorno è stata proprio Sarah Drew, che si è detta assolutamente fiduciosa per quanto riguarda il futuro del suo personaggio dopo la sua definitiva uscita di scena.

Sarah Drew, il cui ritorno ci era stato svelato da alcune foto dal set di Grey's Anatomy, ha anche parlato della relazione tra April e Jackson: "Io penso che, dovessero o meno finire legati sentimentalmente in futuro, si tratti di due esseri umani che tengono moltissimo l'uno all'altro e che vogliono vivere perseguendo il loro vero scopo. Penso che questa sia la felicità" sono state le parole dell'attrice.

Drew ha poi proseguito: "La felicità non è necessariamente vincolata alla vita sentimentale, no? Ciò che impari da quest'episodio, mentre entrambi parlano delle cose che li appassionano, è che lei ha trovato la sua vocazione e che vuole vivere secondo quest'ultima. Lei è felice ed è davvero entusiasta di poter cambiare qualcosa per delle persone che ne hanno davvero bisogno, persone che lei sa di poter aiutare. È estremamente realizzata da un sacco di punti di vista, sta vivendo secondo la sua vocazione".

Felicità, ma anche rischi e prove di coraggio sul set del popolarissimo show: Ellen Pompeo, ad esempio, ha recentemente parlato di un pericoloso stunt eseguito sul set di Grey's Anatomy.