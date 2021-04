Grey's Anatomy, Sarah Drew svela la data dell'episodio in cui la rivedremo

La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy ci sta regalando tantissimi ritorni e quello di Sarah Drew nel ruolo di April Kepner come guest star è solo l’ultimo annunciato. Per tutti i fan della coppia Japril è giunto il momento di segnarsi sul calendario la data in cui li rivedremo insieme in Grey’s Anatomy.

Sarah Drew è l'ultima di una lunga serie di attori che sono tornati in questa stagione dopo Patrick Dempsey, TR Knight, Chyler Leigh ed Eric Dane. Ma a differenza di molti altri che l'hanno preceduta, April sembra tornare nel mondo reale e non nel purgatorio sulla spiaggia di Meredith (Ellen Pompeo) che sta ancora combattendo contro il COVID-19.



Drew, è apparsa per la prima volta nello show nella sesta stagione e se n'è andata alla fine della quattordicesima stagione dopo nove anni. Con un post su Twitter, che potete vedere in calce alla notizia, l’attrice ha rivelato che tornerà in Grey's Anatomy il 6 maggio nel ruolo della dottoressa April Kepner, pubblicando anche la prima immagine promozionale dalla quale si evince con certezza che April trascorrerà un po' di tempo con il suo ex marito Jackson (Jesse Williams) e padre di sua figlia.



Ancora non ci sono notizie ufficiali sul rinnovo per la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy ma Giacomo Giannotti ha detto la sua al riguardo dopo che il suo personaggio, Andrew De Luca, è morto in questa stagione. Sarah Drew aveva precedentemente pubblicato su Instagram una foto dietro le quinte di Grey's Anatomy insieme a Jesse Williams e adesso, per tutti i fan della coppia, abbiamo la certezza di rivederli insieme.