Grey's Anatomy. una scena della Stagione 1 doveva essere diversa: ecco quale

Non c'è nessun altro spettacolo che sa come offrire delle scene drammatiche così come Grey's Anatomy, e non solo quando le telecamere sono accese. Dopo ben 18 stagioni e nessuna idea di quando la serie giungerà al termine, ecco un segreto sulla prima stagione.

Nei primi giorni di produzione di Grey's Anatomy, la creatrice Shonda Rhimes ha ricevuto molte critiche da parte del network ABC. Secondo quanto riferito, le è stato detto di apportare diverse modifiche alla sua sceneggiatura della prima stagione, inclusa una scena con Alex Karev e Cristina Yang che era stata originariamente scritta per il secondo episodio, "Il primo taglio è il peggiore".

La scena, infatti, avrebbe dovuto mostrare i due medici che correvano per l'ospedale per vedere chi poteva dare le notizie più cattive ai pazienti nel più breve tempo possibile, solo per essere poi svergognati dall'ultimo paziente. Tuttavia, la rete ha costretto Rhimes a tagliare la scena dall'episodio perché ritenevano che fosse andato troppo oltre il buon gusto.

"Ricordo che in faccia mi venne detto qualcosa del tipo: 'Se pensi di essere divertente, sei malata'", ha poi detto la Rhimes in un'intervista successiva all'uscita della stagione e, quindi, dell'episodio. "Ero stordita."

La nuova versione, invece, mostra infatti Alex e Cristina che corrono per dare buone notizie (ed evitare di ricevere troppi abbracci dai pazienti). Uno stravolgimento netto e marcato.

In ogni caso, al momento siamo in attesa della diciottesima stagione. La première della stagione 18 è stata ufficializzata per il prossimo 30 settembre; nel cast di Grey's Anatomy 18 anche Peter Gallagher, star di The O.C. La conferma del ritorno di Addison nelle ore successive è arrivata anche dalla diretta interessata. Su Instagram Kate Walsh è comparsa in un video esclamando: "Sono così entusiasta di essere di nuovo a casa".

Nelle passate stagioni ci sono stati altri ritorni nella serie. Nessun ripensamento invece per una star delle stagioni precedenti: Sandra Oh ha dichiarato che la sua ascesa al successo è stata traumatica e che non tornerà in Grey's Anatomy.