Grey's Anatomy, la sceneggiatrice Finch ammette: ''Non ho mai avuto il cancro''

Dietro al medical drama Grey's Anatomy la lista degli addetti ai lavori è lunga e costellata di nomi di rilievo. Senza tener conto degli attori, che si sono susseguiti nel corso degli anni, molti sono stati gli sceneggiatori che hanno dato dato forma a ben 19 stagioni della serie.

Tra questi anche la mentitrice seriale Elisabeth Finch che, a causa delle bugie sulle sue condizioni di salute, ha abbandonato lo show di recente. Non tutti gli addii seguono lo stesso copione. Se l'addio di Ellen Pompeo avverrà negli - già annunciati - episodi della 19esima stagione, quello dell Finch è stato più modesto e meno trionfale.

Nel tentativo di riabilitare la sua persona, sia dal punto di vista personale che professionale, la sceneggiatrice ha rilasciato un'intervista nella quale ha ammesso l'errore di mentire su un qualcosa di estremamente grave come la salute: ''Ciò che ha fatto è sbagliato'', ha raccontato a The Ankler. Durante l'intervista ha rivelato di star attraversando un momento estremamente duro, con una moglie e l'intera famiglia sempre più lontani da lei. Finch sostiene che le sue bugie sono iniziate durante lo sciopero degli scrittori del 2007, quando si è fatta male al ginocchio per un'escursione. In quell'occasione tutti i colleghi le sono stati vicini, scomparendo non appena l'intervento al ginocchio venne completato, lasciandola sola in un momento di difficoltà. E qui nacquero le menzogne: da un bisogno costante di attenzioni, che le arrivavano solo se si mostrava debole e in una condizione di sconforto: ''Mentivo e mi inventavo qualcosa perché avevo bisogno di sostegno e di attenzioni''.

A marzo The Ankler ha iniziato un' indagine sulla sceneggiatrice, arrivando a mettere in discussione: una diagnosi di una rara forma di cancro alle ossa, la perdita di un rene e di una parte della gamba. Ricoverata in una struttura in Arizona, la Finch pare aver lucidamente capito lo sbaglio: ''Ho mentito e non ci sono scuse per questo. Alcune persone bevono per nascondere o dimenticare le cose. I tossicodipendenti cercano di alterare la loro realtà. Alcuni si tagliano. Io ho mentito. Era il mio modo di reagire e di sentirmi al sicuro, vista e ascoltata''.

