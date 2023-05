Grey's Anatomy, Shonda Rhimes sul futuro: 'Rimarrà in onda finché i fan lo vorranno'

Grey's Anatomy è stata rinnovata per la Stagione 20 e non sembra esserci alcun segnale di conclusione all'orizzonte. Nel corso di una recente intervista concessa a E! News, la creatrice della longeva serie della ABC Shonda Rhimes ha ammesso che non c'è alcuna intenzione di concludere la serie: rimarrà in onda finché i fan continueranno a seguirla.

"Potrei essere una signora molto anziana quando arriveremo all'ultima stagione, perché non sembra fermarsi, il che è meraviglioso e sento che il mondo appartiene davvero ai fan e loro sono stati molto chiari su ciò che vogliono", ha dichiarato la Rhimes nell'intervista a E! News.

Il dramma medico di lunga durata della ABC è prossimo alla conclusione della 19ª stagione e gli spettatori continuano a rispondere bene a questa serie che ha affrontato diverse trasformazioni nel corso della sua storia. "È uno show fantastico e sta andando molto bene", ha aggiunto Rhimes. "Ho intenzione di lasciarlo in pace e vedere dove va, e resteremo in onda finché tutti vorranno esserci e finché i fan vorranno seguirci".

La stagione in corso ha visto l'uscita di scena di Ellen Pompeo, cosa che secondo la Rhimes è stata "straziante per tutti". "Sapere che poteva tornare in qualsiasi momento è stato importante per me", ha detto la Rhimes, sottolineando che tutti i personaggi del passato che se ne sono andati troveranno sempre la porta aperta per un loro eventuale ritorno.

La Rhimes ha continuato: "Ellen è una persona fantastica e io e lei abbiamo sempre discusso su quando dovesse essere il momento e come lo percepisse. Abbiamo sempre avuto queste discussioni perché ho sempre voluto che fosse eccitata e entusiasta e che si divertisse tanto quanto lo era all'inizio". Nonostante la Pompeo non sarà più fisicamente nella serie, continuerà il suo lavoro di doppiatrice: "Non penso sparirà completamente dallo show, sta ancora facendo i doppiaggi, è ancora lì".