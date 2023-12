Grey's Anatomy, Shonda Rhimes rompe il silenzio sulla cancellazione di Station 19

Negli ultimi anni sono state molte le produzioni per il piccolo schermo che si sono viste interrompere di colpo la programmazione dopo poco più di una manciata di puntate. Questo però non è il caso della ormai celebre Grey's Anatomy. Lo show si porta ormai appresso più di un decennio di stagioni ed ha generato anche alcuni spin-off.

Purtroppo però, sembra che Station 19 sarà chiusa dopo la settima stagione. Questo ovviamente ha lasciato in molti tra gli appassionati ed alcuni membri del cast con l'amaro in bocca, ad indubbia dimostrazione di come le vicende del gruppo di pompieri di Seattle siano state in grado, con gli anni, di appassionare molti.

In merito alla spiacevole notizia sui social si è espresso anche il produttore esecutivo dello spettacolo, Shonda Rhimes. La quale postando una commovente fotografia con il cast al completo ha così commentato: "Sono grata per questa incredibile corsa".

Ha poi aggiunto: "Un sincero saluto a questo gruppo davvero eccezionale, la cui genuinità ha aiutato a dare vita a tutti i personaggi dello show, ed ovviamente anche agli spettatori che hanno continuato a renderlo possibile nel tempo! Grazie per la magia, i momenti ed i ricordi".

Voi seguivate questo spin-off di Grey's Anatomy? Che ne pensate?