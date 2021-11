Grey's Anatomy, Shonda Rhimes sulla fine della serie: 'Deciderò io quando sarà il momento'

La stagione 18 di Grey's Anatomy è in pieno corso di svolgimento, e nei nuovi episodi abbiamo assistito al ritorno di Kate Walsh. Da tempo si vocifera di un'imminente conclusione della longeva serie, ma per adesso quel momento non è ancora arrivato. E a quanto pare, sarà la creatrice Shonda Rhimes ad avere l'ultima parola al riguardo.

Intervistata da Variety, Shonda Rhimes ha assicuratro che sarà lei a decidere quando porre fine a Grey's Anatomy, con tutte le conseguenze del caso. "Sono io la persona che decide quando lo show è finito? Sì. E me ne assumerò la piena responsabilità, se e quanto tutti si arrabbieranno con me."

Se nei giorni scorsi abbiamo scoperto i motivi dell'addio di Patrick Dempsey, la creatrice di Grey's Anatomy ha spiegato poi che la decisione di come concludere la serie non spetta solo a lei, ma anche alla attuale showrunner Krista Vernoff. "Sarò la persona che deciderà quale sarà la scena finale? Non lo so! Se mi avessi fatto questa domanda tre anni fa, o prima dell'arrivo di Krista, avrei detto: Sì, posso dirti esattamente come andrà a finire. Ma una volta che passi la palla è diverso. Quindi non lo so ancora."

In ogni caso, Shonda Rhimes ha pensato spesso al finale più adatto per Grey's Anatomy. "Ho scritto la fine di quella serie, voglio dire, tipo otto volte" ha continuato. "Ogni volta pensavo: Ecco, quella sarà la fine! Oppure: Sarà l'ultima cosa che qualcuno dirà o farà. E tutte queste cose sono già accadute. Quindi ci rinuncio..."