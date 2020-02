Grazie a Grey's Anatomy Shoshannah Stern ha conquistato un primato

L'episodio Save the Last Dance for Me, in onda negi States giovedì 13 febbraio, non sarà soltanto il debutto di Shoshannah Stern (Supernatural, Lie to me) in Grey's Anatomy, ma sarà per certi versi rivoluzionario: è la prima volta che si vede un medico sordo tra i personaggi ricorrenti di una serie tv di prima serata.

L'attrice sarà infatti la dottoressa Riley, e in un primo momento Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, non si era resa conto che sarebbe stato un episodio "storico".

"Non lo sapevo fino a quando non eravamo sul set a girare" ha raccontato a Variety. "Questo è il potere di Shoshannah: mi sono innamorata di lei come essere umano, come comunicatrice, come attrice. Ho pensato che fosse straordinaria e volevo metterla nel mio show. Non sapevo nemmeno che non fosse mai stato fatto prima. Il giorno in cui era al lavoro, ho saputo che sarebbe stata la prima dottoressa sorda mai apparsa in televisione. Come è possibile?"

Shoshannah Stern e Krista Vernoff si sono conosciute nel 2019 a un panel della Television Academy sulla rappresentazione delle disabilità nella narrazione. "Avevamo appena iniziato a parlare nel backstage, stava parlando della mancanza di lavoro, e sono rimasta così colpita da lei" ricorda la showrunner, raccontando di averle proposto così di entrare in Grey's Anatomy. "Non so se avevo mai inventato prima un personaggio perché mi ero innamorata di un attore."

Da parte sua l'attrice, che viene da una famiglia di sordi da quattro generazioni, afferma: "Sono sempre stata affascinata da tutti i dottori sordi là fuori. Sono tutti molto diversi, ma una cosa che hanno in comune è che sembrano dare un tocco speciale al loro lavoro", citando anche uno studio secondo cui i medici sordi sono in grado di effettuare diagnosi più accurate di quelli con l'udito nella norma. "Era molto importante per me che Riley fosse la migliore nel suo lavoro, non nonostante la sordità, ma proprio a causa di essa."

Nella stagione 16 di Grey's Anatomy ricompare anche Alex Karev, mentre Taryn Helm ha rischiato di morire nel crossover.