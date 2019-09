Grey's Anatomy: la showrunner aggiorna sul misterioso ritorno nel cast

Krista Vernoff aveva rivelato durante il tour della TCA di essere al lavoro sul ritorno di un membro del cast di Grey's Anatomy. Dà allora il nome dell'attore/attrice in questione non è ancora stato rivelato, ma in una recente intervista la showrunner ha confermato di non aver perso le speranze.

"Ci stiamo continuando a provare e se accadrà, sarà davvero eccitante" ha detto la Vernoff parlando con Entertainment Tonight. "E se invece non accadrà, ci saranno altre cose entusiasmanti."

La showrunner non si è voluta sbottonare sul nome, ma secondo alcune speculazioni potrebbe trattarsi di un volti storici della serie come Sandra Oh (Cristina Yang), Sarah Drew (April Kepner) oppure Kate Walsh (Addison Montgomery).

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha da poco esordito negli Stati Uniti, mentre in Italia la premiere debutterà il prossimo 28 ottobre su Fox Life. ABC ha recentemente annunciato che Jasmine Guy, interprete di Gemma, è stata promossa a regalar dopo essere stata introdotta negli ultimi episodi della scorsa stagione.

Nei nuovi episodi faranno ritorno anche Justin Chambers nei panni Alex Karev, Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey, Kevin McKidd nel ruolo di Owen Hunt, Jesse Williams nei panni di Jackson Avery e James Pickens Jr come Richard Webber.

Guardate Ellen Pompeo nel poster di Grey's Anatomy 16.