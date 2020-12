Grey's Anatomy, la showrunner parla del cliffhanger del finale di mezza stagione

Questa settimana è andato in onda il finale di mezza stagione di Grey’s Anatomy - e Station 19- e l’attesa per scoprire che cosa accadrà durerà fino a marzo 2021.

La trama del traffico di esseri umani in corso è servita come crossover, poiché un incidente ha portato un gruppo di persone ferite in un incendio ad essere ricoverate in ospedale, che è già sopraffatto dalla gestione della pandemia di COVID-19. Inoltre ha permesso ad entrambi gli show di affrontare il tema Black Lives Matter.



Uno dei pazienti del reparto COVID non è altro che Meredith Grey, che giace nel suo letto lottando contro il virus e avendo dei sogni che includono il ritorno di grandi star del passato di Grey’s Anatomy come Patrick Dempsey nei panni del defunto Derek Shepherd, e poi TR Knight nei panni del defunto George O'Malley.

In questo mid-season Meredith sembrava essersi ripresa dopo aver ottenuto delle cure con un farmaco sperimentale. Ma, a causa del suo altruismo è di nuovo collassata nel tentativo di aiutare una paziente ricoverata nella stanza davanti alla sua. Richard, decide di attaccarla ad un ventilatore polmonare prima che le sue condizioni peggiorino ulteriormente.



Deadline ha parlato con la showrunner Krista Vernoff di questo sviluppo, affermando che l'80% dei pazienti COVID che hanno ricevuto cure con un ventilatore è morto.



"Dirò che storicamente Meredith ha sfidato statistiche del genere", ha detto Vernoff, aggiungendo: "Ha cure mediche di alto livello e un intero team di persone dedite a fare ogni singola cosa possibile per salvarla e lei ha davanti a sé una strada dissestata."

Non sappiamo se Meredith ce la farà o meno ma tornando alle sue allucinazioni Vernoff ha aggiunto che al momento non hanno scritturato nessun'altra ex star di Grey's Anatomy per i cameo, ma le piacerebbe in futuro.