Grey's Anatomy: tutti gli spin-off e le webserie, li conoscevate?

Grey's Anatomy è un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una tirocinante di chirurgia nell'immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.La serie è stata ideata da Shonda Rhimes insieme a Betsy Beers, Mark Gordon, Krista Vernoff, Rob Corn, Mark Wilding e Allan Heinberg.

Inizialmente la serie è andata in onda come uno spettacolo destinato a terminare subito, ma in poco tempo è riuscito ad attrarre un grande pubblico ricevendo anche numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.

Questo ha portato alla realizzazione di due spin-off e di tre webserie. Il primo spin-off è datato 2007 ed è intitolato Private Practice. La protagonista è Kate Walsh nel ruolo di Addison Montgomery e la serie si è conclusa ufficialmente nel 2013, alla fine della sesta stagione. Nel 2010, invece, è andato in onda addirittura un adattamento colombiano della serie in versione soap opera, intitolato A corazón abierto.

Il 16 maggio 2017, l'emittente televisiva di Grey's Anatomy, ovvero la ABC, ha ordinato un secondo spin-off della serie che segue le vite di un gruppo di vigili del fuoco di Seattle. Dopo un anno, sempre nel maggio del 2018 è stato annunciato che la serie si sarebbe chiamata Station 19. Ora lo spettacolo è arrivato alla quarta stagione e si è ricollegato al tredicesimo episodio della quattordicesima stagione della serie madre.

Tra il 2009 e il 2010 sono state anche pubblicate sul web due webserie collegate alla serie televisiva Grey's Anatomy, dal titolo Seattle Grace: On Call e Seattle Grace: Message of Hope. Nel 2018 è stata pubblicata una terza webserie dal titolo Grey's Anatomy: B-Team. La prima webserie aveva come scopo quello di mostrare l'altra faccia di Grey's Anatomy all'Emerald Bar City di fronte all'ospedale. La seconda aveva come scopo quello di raccontare come il Dottor Webber cercasse di alzare l'immagine dell'ospedale dopo la sparatoria. La terzia, infine, raccontava la storia di Miranda Bailey (Chandra Wilson), Alex Karev (Justin Chambers), "Maggie" Pierce (Kelly McCreary), Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) e Owen Hunt (Kevin McKidd).

In ogni caso la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente ancora in produzione, ha visto alcuni graditi ritorni tra cui l'attore TR Knight nei panni di George O’Malley nell'episodio 5 andato in onda il 22 dicembre 2020. A proposito della stagione 17, sicuramente è spoiler, ma se siete curiosi la showrunner di Grey's Anatomy ha svelato il ritorno di un noto personaggio per il finale della stagione.