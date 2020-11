Grey' s Anatomy, la stagione 17 sarà più breve: ecco quanto

Nonostante i ritardi accumulati a causa del Covid-19, le riprese della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy proseguono a pieno ritmo ma, sembra che quest'anno la serie sarà composta da un minor numero di episodi rispetto alle annate precedenti.

Sebbene una fonte molto vicina all'ABC sostenga che a causa della pandemia sia impossibile stabilire con precisione il numero di episodi che una qualsiasi serie possa avere in quanto i lavori potrebbero essere brutalmente interrotti da un momento all'altro, sembra che per Grey's Anatomy per il momento siano stati immaginati ben 16 episodi. Questo numero ovviamente potrebbe aumentare o diminuire in base all'andamento della serie.

L'obiettivo provvisorio dei 16 episodi sembrerebbe essere in sincronia con i piani dell'emittente che, ha già definito la data di messa in onda del midseason finale, ovvero il 17 dicembre. La prima tranche sarà composta da soli 6 episodi e, la serie riprenderà poi dopo la pausa invernale il prossimo 4 marzo.

Se lo scenario dei 16 episodi episodi venisse confermato, questo renderebbe la stagione 17 di Grey's Anatomy come una delle più brevi di sempre, seconda solo alla prima stagione di nove episodi dello show. Negli ultimi anni, Ellen Pompeo and Co. hanno sfornato circa 24 episodi a stagione, eccezion fatta per l'ultima stagione, conclusasi dopo 21 episodi a causa della pandemia.

Intanto sappiamo che nella stagione 17 di Grey's Anatomy ci sa sarà un graditissimo ritorno. Voi cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.