Grey's Anatomy: la stagione 17 potrebbe essere l'ultima, secondo Ellen Pompeo

Intervistata da Variety per una retrospettiva sul modo in cui Grey's Anatomy ha rivoluzionato la cultura pop, l'interprete principale e produttrice Ellen Pompeo ha parlato del futuro del medical drama in vista della scadenza del suo contratto con ABC.

"Non sappiamo ancora quando finirà la serie. Ma la verità è che quest'anno potrebbe essere l'ultimo . Voglio dire, al momento questo è l'ultimo anno del mio contratto. Non so se questo sarà davvero l'ultimo, ma potrebbe benissimo esserlo" ha spiegato l'attrice, scherzando però sul fatto che potrebbe trattarsi di dichiarazioni fraintendibili.

"Non prendo questa decisione alla leggera, sono veramente grata per lo show" ha aggiunto la Pompeo, pensando al numero di persone che lavorano alla realizzazione della serie da oltre 15 anni.

Per quanto riguarda il futuro, l'attrice ha confermato di stare pensando a delle soluzioni per portare avanti la serie: "Sto valutando cosa possiamo ancora fare sul fronte creativo. Sono molto, molto, molto entusiasta di questa stagione. Probabilmente diventerà una delle nostre stagioni migliori di sempre. E so che sembra assurdo dirlo, ma è davvero così."

