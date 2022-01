Grey's Anatomy, la stagione 19 sarà l'ultima? Ecco le cosa dice il presidente della ABC

La notizia è arrivata ieri, e ha stupito tutti: Grey's Anatomy 19 ci sarà. L'interprete di Meredith Grey ha infatti chiuso un accordo per una stagione. Tuttavia non si sa ancora se la numero 19 sarà l'ultima. Dopo i dubbi espressi da Ellen Pompeo, infatti, c'è stata una discussione al riguardo con Shonda Rhimes e Craig Erwich.

La creatrice della serie targata ABC ha infatti dichiarato che questa stagione non sarà presentata come quella conclusiva, e che c'è la possibilità che arrivi anche una 20esima. La decisione verrà presa in ogni caso a fine anno secondo il network, da Rhimes, Pompeo e dalla showrunner attuale della serie, Krista Vernoff. Sarebbe però verosimile pensare che ci siano dei piani per il 20esimo anniversario.

Una notizia, questa, che farà sicuramente storcere il naso a molti, ma in verità è comprensibile il motivo per cui lo show continua ad andare avanti. Infatti oltre a dare lavoro a moltissima gente, Grey's Anatomy continua anche ad avere un buon successo, con i suoi fan più affezionati che proprio non riescono a dire addio alla serie. E infatti è lo show numero 1 della ABC nella fascia di adulti 18-49, e ha una media di 12,8 milioni di spettatori totali in questa stagione. Niente male, eh?

"Grey's Anatomy è ancora al top da un punto di vista creativo, è la nostra serie drammatica più seguita, è uno dei migliori programmi televisivi", ha detto in un'intervista il presidente della ABC Craig Erwich. "Credo che la stagione in corso sia straordinaria, stiamo entrando in profondità nelle storie e nei personaggi come mai abbiamo fatto. Alla fine, qualsiasi decisione sarà presa da chi amministra il franchise, Shonda, Krista ed Ellen. Avremo tutto il Grey's che possiamo avere, e questa è una delle cose di cui siamo più orgogliosi alla ABC".