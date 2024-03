Grey's Anatomy, nella nuova stagione previsto il ritorno di un personaggio storico?

Grey’s Anatomy sta per tornare a deliziare i fan che non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il nuovo capitolo e di sapere se qualche protagonista del passato farà ritorno nella serie tv che si prepara a festeggiare il traguardo, mai banale, delle venti stagioni. Una produttrice, a tal proposito ha rilasciato un’importante dichiarazione.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Ellen Pompeo sul fatto che sia stata una fortuna che durante la messa in onda della prima stagione di Grey's Anatoly non esistessero i social media, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissimo show ambientato nell’ospedale fittizio di Seattle per condividere le parole di Meg Marinis a proposito delle sorprese che attenderanno il pubblico affezionato: “Potremmo sempre aspettarci il ritorno di personaggi del passato. È una serie di 20 stagioni, ci sono così tante persone che ci piacerebbero andassero e venissero. Per quanto riguarda Jessica, per esempio, è da tanto tempo che non vediamo il suo personaggio. Nella stanza degli sceneggiatori ci sono sempre proposte, chiedo sempre di pensare a personaggi che potremmo rivedere, perché è un modo carino di onorare lo show. Inoltre la nostra opera è incentrata sull’insegnamento e sull’apprendimento. Ci sono questi nuovi specializzandi e lei è un chirurgo innovativo. Penso che ci sarà da divertirsi. Penso che tutti saranno felici di vederla. Mostriamo molte delle cose che la gente amava di Arizona, dal suo umorismo, al suo duro lavoro come medico. È stata una gioia riavere Jessica sul set. Era come se non se ne fosse mai andata”.



Un’anticipazione che farà saltare sulla sedia i fan, per quanto la produttrice abbia spiegato come Jessica Capshaw, interprete di Arizona, tornerà soltanto per un episodio della stagione.

In attesa di scoprire quali altri sorprese saranno riservate al pubblico storico della serie, vi lasciamo ad una lista delle 5 scene più traumatiche di Grey’s Anatomy con protagonista Meredith Grey.