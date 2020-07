Grey's Anatomy: una star della serie era terrorizzata dal suo ruolo, scoprite chi

Con 17 stagioni all'attivo (e una diciottesimo in arrivo), Grey's Anatomy è una delle serie più longeve e popolari degli ultimi anni, e questo può intimidire un pochino i nuovi arrivati... Vediamo quale star era terrorizzata all'idea di unirsi al cast della serie di ABC, e perché.

L'attrice di Everything Sucks Peyton Kennedy, che nel medical interpreta Betty Nelson, la giovane madre di Leo che ha fatto il suo debutto nella quattordicesima stagione, ha raccontato ai microfoni di DigitalSpy che unirsi a uno show così iconico per lei è stato strano in un primo momento, ma che non ci è voluto molto per sentirsi anche lei parte integrante del cast.

"Ero assolutamente terrorizzata" ha affermato Peyton "Ero davvero spaventata perché queste persone lavoravano insieme da così tanto tempo, 14 anni a quel punto... Lo show è iniziato l'anno che sono nata io!".

"Ero intimidita dal fatto di arrivare su un set così affiatato. Non volevo sentirmi come un'outsider" continua "Ma Grey's Anatomy è stata un'esperienza fantastica. Sono stati tutti così gentili e mi hanno fatto subito sentire a casa. Soprattutto considerando il fatto che, quando feci il provino, sapevo di essere presente solo in 4 episodi. Ma poi se ne sono aggiunti altri, e credo di essere arrivata a qualcosa come 12".

E proprio sul set di Grey's Anatomy le arrivò la notizia della cancellazione della serie Netflix Everything Sucks, ma "gli altri membri del cast di Grey's mi hanno aiutata a superare la delusione derivata dalla notizia".