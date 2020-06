Grey's Anatomy, una star dello show bloccata in Australia: 'Sembrava di essere in guerra'

Lo scoppio della pandemia da coronavirus ha causato problemi anche a un bel po' di star di Hollywood e dintorni che in quel momento si trovavano fuori dai confini del loro Paese: pensiamo a Tom Hanks ovviamente, ma anche a Matt Damon e alla star di Grey's Anatomy Kate Walsh.

Quest'ultima in particolare ha raccontato poco fa la sua esperienza: l'attrice di Addison Montgomery si trovava in Australia in vacanza quando sono state chiuse le frontiere a causa dello scoppiare dell'emergenza, ragion per cui è stata costretta a prolungare il suo soggiorno.

"Mi sembrava di aver lasciato il mio Paese in tempo di guerra. Al tempo stesso mi sono sentita davvero privilegiata a sentirmi così al sicuro" ha spiegato l'attrice, che ha poi rivelato di aver esteso a novembre il suo permesso per soggiornare in Australia: "Penso che ci vorrà un po' di tempo prima che le produzioni riprendano, gli Studios cercheranno posti sicuri, puliti ed ospitali per girare. Mi sono davvero innamorata di questo Paese... È vero, è davvero speciale e penso che ci siano tante opportunità per portare qui ancora più cultura di quanta già ce ne sia".

La stessa Kate Walsh ha recentemente celebrato i 15 anni di una scena di Grey's Anatomy; alle proteste in nome del Black Lives Matter sono invece stati avvistati due protagonisti di Grey's Anatomy.