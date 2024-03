Grey's Anatomy e Station 19: ancora crossover per la stagione finale? Parla la showrunner

Mentre Grey’s Anatomy è lanciata verso la sua ventesima stagione, lo spin off Station 19 si prepara a debuttare con il settimo e ultimo capitolo e, dopo l’annuncio della cancellazione della serie, la showrunner della serie madre ha aperto alla possibilità di un crossover tra i due show anche dopo la fine della narrazione derivata.

Dopo aver mostrato il poster promozionale della stagione finale di Station 19, torniamo ad occuparci di Grey’s Anatomy e sui protagonisti del racconto sulla caserma 19 di Seattle per riportare le parole di Meg Marinis a proposito di nuove incursioni dei personaggi dello spin off nella storia raccontata dalla serie originale: “Non ho ancora letto gli ultimi due episodi. So, in generale, dove andranno a parare. Quello che posso dire è che il rapporto tra Bailey e Ben continuerà. Questi due attori amano incrociarsi ed è molto importante per loro che quello che fanno qui e quello che fanno là, sia un’unica cosa simbiotica”.

La produttrice ha anche parlato di un altro evento che vedrà i due show incontrarsi, rivelando, senza troppi giri di parole: “Amiamo condividere catastrofi”.

Quindi, la Marinis ha preferito non rispondere riguardo il futuro di Carina DeLuca, passata dall’una all’altra serie: “Non voglio rispondere a nulla su Station 19 di cui non sia pienamente consapevole. Il modo in cui finiranno le loro storie mi aiuterà a determinare se rivedremo o meno quei personaggi in Grey’s”.

In attesa di poter vedere l’ultima stagione di Station 19 e di sapere qualcosa di più sulla nuova stagione ambientata nell’ospedale della città statunitense, vi lasciamo alla notizia che un personaggio storico di Grey’s Anatomy tornerà nel nuovo capitolo.