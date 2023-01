Grey's Anatomy e Station 19 rimangono senza showrunner: Krista Vernoff lascia le serie

Krista Vernoff si è ufficialmente dimessa dalla carica di showrunner della celebre serie Grey's Anatomy e del suo spin-off Station 19. Responsabile di entrambe le serie, l'autrice ha guidato il medical drama per sei anni e lo spin-off per altri quattro. Ora, la ABC dovrà affrettarsi a trovare un sostituto che possa prendere le redini degli show.

La Vernoff ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all'abbandono delle due serie per lasciare il posto a qualcuno di nuovo.

"È stato il privilegio di una vita essere incaricata di occuparmi di Grey's Anatomy negli ultimi sei anni e Station 19 negli ultimi quattro. La passione dei fandom dedicati e l'impatto che queste serie hanno sui cuori e sulle menti di milioni di appassionati non possono essere sopravvalutati. La quantità di talenti presenti in questi due cast straordinari e in queste due brillanti sedi creative non ha misura - e queste troupe fanno magie settimana dopo settimana".

La Vernoff è stata coinvolta in Grey's Anatomy fin dalle prime sette stagioni, dove ha continuato a scalare i ranghi per poi fare ritorno nel 2017 per la 14esima stagione. Non è una cosa da poco che sia stata responsabile di una seconda serie a margine (Station 19), e sembra che non lascerà di certo la ABC, visto che la sua casa di produzione Trip the Light Productions ha diversi progetti già in fase di sviluppo con il network, uno dei quali prevede addirittura un'uscita in streaming su Hulu.

Al momento non è ancora stato comunicato chi sostituirà Vernoff nelle prossime stagioni, ma sembra che un accordo sia in via di definizione. Al momento, la veterana Meg Marinis è la favorita per Station 19, che sarà supervisionata dalla produttrice esecutiva Zoanne Clack, che sarà co-showrunner insieme a Peter Paige di Good Trouble e The Fosters. Quindi, potrebbe arrivare un annuncio al più presto.

Di recente, Ellen Pompeo ha parlato del suo addio a Grey's Anatomy; i produttori sono convinti che la serie possa sopravvivere alla Pompeo.