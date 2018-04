Grey's Anatomy è stato rinnovato! E siamo a quota 15 stagioni!

Signore e signori non ci crederete: Grey's Anatomy non ha ancora finito la sua corsa: è stato infatti rinnovato per la quindicesima stagione! La ABC ha appena confermato la notizia.

Chissà se quando ha iniziato come specializzanda al Seattle Grey, la dottoressa Meredith pensava che avremmo seguito le sue vicende così a lungo.... Di certo la sua interprete, Ellen Pompeo, no. Ma non le dispiace affatto, considerato che la serie della quale è protagonista la vede al top anche nei guadagni: il suo stipendio annuo è infatti l'astronomica cifra di 10 milioni di dollari.

Giustamente, è la protagonista indiscussa! Quando Grey's Anatomy iniziò l'attrice aveva circa 34 anni. Ora ne ha 49. Parlando di record, Grey's diventerà così il drama più longevo della rete emittente ABC, e farà pari con un altro storico show a tema medico, ER, anch'esso costituito da 15 stagioni.

E questo rinnovo non arriva dal nulla, non è soltanto il nome a tenerlo in piedi. Grey's Anatomy è tutt'ora la serie più seguita, la numero 1 di ABC, e la fascia di utenza tra i18 e i 49 anni è quella che segue con più passione le vicende dei medici di Seattle.

Grey's Anatomy si unisce a The Good Doctor, The Goldbergs, Modern Family e Pappa e Ciccia, tutte serie già rinnovate per la prossima stagione. Grey's Anatomy è stato creato da Shonda Rhimes. La Rhimes ha adesso firmato un accordo esclusivo con Netflix per sviluppare future serie per il colosso di streaming, il che significa che, almeno potenzialmente, sarà ancora coinvolta agli sviluppi futuri di Grey's Anatomy.