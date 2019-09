Grey's Anatomy: una storia d'amore coinvolgerà lo spin-off Station 19

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha debuttato il 26 settembre e si è presentata con avvenimenti importanti, in particolare per quanto riguarda la dottoressa Amelia Shepard (Caterina Scorsone), ma ha anche posto le basi per la nascita di una storia d'amore che coinvolgerà la serie spin-off Station 19.

La showrunner Krista Vernoff aveva già anticipato una maggiore coesione tra i due show, ma aveva anche ribadito che gli spettatori non devono guardare sia Grey's Anatomy che Station 19 per poter apprezzare al meglio gli episodi, che manterranno comunque una certa indipendenza.



Tutto questo, però, non impedisce l'inserimento di una relazione crossover e l'episodio andato in onda spinge in questa direzione. Maggie (Kelly McCreary) e Jackson (Jesse Williams), infatti, si sono lasciati e Vernoff ha parlato con Entertainment Tonight della possibilità di vederli in una nuova storia d'amore. "Penso che faccia parte del comportamento umano. Spesso troviamo conforto in qualcosa di nuovo dopo aver vissuto qualcosa di molto doloroso". L'autrice ha raccontato di voler "esplorare i confini del comportamento umano" e di essere "interessata a esplorare persone che non si comportano sempre bene".



Parlando di ciò che i fan possono aspettarsi, Vernoff ha anticipato: "Ci sarà una costruzione lenta. La decisione è dovuta all'istinto. Sapevo che per Maggie e Jackson era arrivato il momento di lasciarsi". L'autrice ha spiegato di essere davvero "entusiasta" dalla nuova storia che sta scrivendo. "La sua complessità mi affascina. Era da tempo che mancava una rottura così incasinata".

Grey's Anatomy è trasmessa dalla ABC e arriverà in Italia a partire dal 28 ottobre su Fox Life.