Grey's Anatomy: svelate le date degli ultimi episodi con Ellen Pompeo

Lo aveva detto Ellen Pompeo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di dire basta a Grey's Anatomy e intraprendere nuove avventure, ma nonostante ciò l'attrice ha poi rinnovato il contratto con lo show di ABC per un'ulteriore stagione, l'attuale 19esima. Ora è stato comunicato quando arriveranno gli ultimi episodi con lei nel cast principale.

La Pompeo - che interpreta la protagonista Meredith Grey, da cui lo show prende anche il nome - ha firmato per produrre e recitare in una serie limitata di Hulu, basata su una storia vera, e di conseguenza ha dovuto relegare la sua partecipazione in "Grey's" a soli otto episodi. Sei di questi sono andati in onda in autunno e lo show è ora in pausa fino a febbraio. Proprio un trailer diffuso dalla ABC ha svelato adesso quando andranno in onda questi ultimi due episodi restanti che vedranno la presenza della star.

L'attrice tornerà a vestire i panni della dottoressa Meredith Grey nell'episodio che andrà in onda il 23 febbraio prossimo, per poi tornare direttamente per il finale di stagione. In Italia la 19esima stagione è in programmazione su Disney+ dal 2 novembre scorso.

Ora che la sua star principale sta prendendo le distanze dallo show, Grey's Anatomy verrà cancellato? Oppure si proverà a portarlo avanti nonostante l'assenza della Pompeo, un po' come accaduto a una serie come The Office quando Steve Carell lasciò il cast e lo show andò avanti per altre due stagioni senza di lui? Il fatto è che Grey's Anatomy prende il nome proprio dal personaggio interpretato da Pompeo, quindi sarebbe molto strano se la serie continuasse senza la sua partecipazione.

Pompeo si prepara adesso a vestire i panni di un nuovo personaggio televisivo (il primo da anni che non sia la celebre dottoressa del Grey Sloan Memorial) per la miniserie di Hulu Orphan, basata su fatti realmente accaduti. Shonda Rhimes in precedenza aveva affermato che senza la sua protagonista lo show non sarebbe proseguito. Vedremo, tuttavia, quando arriverà il momento del vero addio.

Ricordiamo che in Italia gli episodi di Grey's Anatomy sono disponibili su Disney Plus.