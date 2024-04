Grey's Anatomy torna per la 21esima stagione! Il rinnovo è ufficiale

Grey's Anatomy farà parte del palinsesto televisivo anche nella stagione 2024-2025, come riportato da The Wrap. Il medical drama è stato ufficialmente rinnovato per una ventunesima stagione, prolungando il proprio record di serie più longeva in prima serata nella storia di ABC nonché di serie medica più longeva in prima serata.

Il rinnovo di Grey's Anatomy giunge proprio mentre è in corso la ventesima stagione della serie, che ha debuttato il 14 marzo. La serie, guidata dalla prima alla diciannovesima stagione da Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey e fino all'undicesima da Patrick Dempsey, scelto dopo aver vissuto la sconfitta nel provino di Dr. House, ha accolto tra le proprie fila la nuova showrunner Meg Marinis proprio per la stagione 20, in sostituzione di Krista Vernoff.

Shonda Rhimes, creatrice e storica showrunner di Grey's Anatomy, ha commentato la decisione di proseguire nella produzione della serie:"La lealtà e l'amore dei fan di Grey's Anatomy ci ha spinti verso una storica ventunesima stagione e non potrei essere più grata. La narrazione di Meg Marinis è un dono che continua a mantenere la serie vibrante, avvincente e viva, e non vedo l'ora di vedere cos'ha in serbo per la prossima stagione".



La première della stagione 20 di Grey's Anatomy ha raggiunto i 7,92 milioni di telespettatori, e nonostante l'addio di Ellen Pompeo, che partecipa in diversi episodi della ventesima stagione con un voice over, il cast è ricco di volti conosciuti come Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack e Anthony Hill.

La serie è disponibile in Italia su Disney+.

