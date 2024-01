Grey's Anatomy, si torna in corsia col primo trailer della nuova stagione

La nuova stagione di Grey's Anatomy è vicinissima e con essa anche l'atteso ritorno di Ellen Pompeo anticipato dal teaser della stagione 20 di Grey's Anatomy. In pochi secondi l'attrice è tornata a essere Meredith Grey per la gioia dei fan ma con l'uscita del nuovo trailer ecco uno sguardo in più sui nuovi episodi della serie TV.

Si ritorna al Grey Solan Memorial Hospital: le clip ci mostrano le situazioni più disperate per i nuovi stagisti e molti guai in arrivo mentre Griffith e Adams hanno ancora molte "cose" da dirsi. Le cose non sono semplici neanche per Richard Webber che lotta ancora contro l'alcolismo e per Teddy Altman le cui condizioni sono critiche.

Ma le clip anticipano anche un ritorno di fiamma tra Meredith e Nick Marsh: proprio quest'ultimo le dichiara il suo amore e la sua volontà di passare il resto della propria vita con Meredith al suo fianco. Come andranno le cose stavolta? Questa tormentata storia d'amore avrà il suo lieto fine? Il ruolo di Ellen Pompeo è stato ridimensionato nella stagione 20 pertanto avremo pochi episodi a disposizione per scoprirlo: tuttavia l'iconica interprete di Meredith Grey rimarrà produttrice esecutiva della serie TV e voce fuori campo sia all'inizio che in chiusura di ogni episodio.

Il nuovo trailer, inoltre, svela anche la data di debutto della ventesima stagione del medical drama: le nuove puntate andranno in onda a partire dal 14 marzo su ABC.