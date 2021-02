Grey's Anatomy: tornerà Cristina Yang? Ecco che ne pensa Kevin McKidd

La stagione 17 di Grey's Anatomy ha già fatto registrare più di un ritorno a sorpresa, mentre Kevin McKidd è sempre al suo posto nel ruolo del dottor Owen Hunt. In una recente intervista con Digital Spy, l'attore ha parlato dei personaggi che gli piacerebbe rivedere nello show, soffermandosi su un nome in particolare.

"Ce ne sono davvero tanti, ma il primo della lista sarebbe per me il personaggio di Sandra Oh, Cristina Yang" ha raccontato Kevin McKidd. "Egoisticamente perché è sempre una mia buona amica, e mi piacerebbe avere di nuovo la possibilità di lavorare con lei."

In un ipotetico ritorno di Sandra Oh in Grey's Anatomy, a McKidd piacerebbe "vedere come Cristina e Owen interagirebbero dopo tutti questi anni, perché quando si sono lasciati erano ancora davvero innamorati uno dell'altra, ma lei ha dovuto cambiare la sua vita. Quindi penso che sarebbe lei in cima alla mia lista, Sandra Oh. Non so se succederà, ma sarebbe fantastico."

L'attrice, ora impegnata in Killing Eve, ha interpretato Cristina Yang per le prime dieci stagioni di Grey's Anatomy. Nella finzione scenica, il suo personaggio è partito per la Svizzera per dirigere un ospedale a Zurigo.

Sul futuro dello show, Kevin McKidd spera "che non sia l'ultima stagione. Sono sicuramente pronto ad andare avanti, ma è una cosa al di fuori del mio controllo."

Per altri approfondimenti su Grey's Anatomy, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Chandra Wilson e alla spiegazione dei produttori sulle condizioni di Meredith.