Grey's Anatomy: il trailer del nuovo episodio anticipa il ritorno di un altro personaggio!

Pochi minuti fa è stato diffuso un nuovo trailer per il prossimo episodio della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, e ai fan è stato promesso anche un altro sconvolgente ritorno!

Come forse saprete, infatti, la vita della protagonista Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) è in bilico, e mentre la celebre dottoressa continua a lottare tra la vita e la morte nella scorsa puntata ha ricevuto la visita del defunto marito Derek Shepherd (Patrick Dempsey), cosa che ovviamente ha mandato in delirio i fan.

Sebbene l'identità di questo nuovo personaggio prossimo al ritorno sia stata tenuta segreta dal filmato promozionale (che trovate come al solito all'interno dell'articolo), i fan che hanno reagito sui social network condividendo le loro aspettative. Naturalmente l'entusiasmo è tutto concentrato circa la possibilità di un ritorno di Lexie Grey, sorella della protagonista scomparsa nel famoso e tragico incidente aereo che la serie ha raccontato qualche stagione fa, mentre qualcun altro ha menzionato George o addirittura Izzie Stevens, quest'ultima tra l'altro citata recentemente da Ellen Pompeo con una gif.

Secondo voi, dopo il grande e amatissimo Dereck Shepherd, chi arriverà a far visita a Meredith?Come al solito provate ad indovinare nella sezione dei commenti che trovate in basso!

