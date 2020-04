Grey's Anatomy: Tutte le sorprese della stagione 16

Mentre i fan stanno ancora discutendo dei diversi scenari di Grey's Anatomy 16, l'emergenza Coronavirus ha costretto la serie ad interrompersi prima del previsto. Nonostante questo, le sorprese della stagione sono state numerose.

Come è tipico di questo medical drama, gli intrecci tra i personaggi hanno subito diversi sconvolgimenti, in particolare, nel corso delle puntate abbiamo assistito all'addio di Alex e Richard, che hanno deciso di cambiare posto di lavoro, accettando l'offerta al Pacific Northwest General Hospital. Loro due non sono stati gli unici personaggi che hanno cambiato per sempre la loro vita, anche Maggie, Nico e Levi hanno fatto delle scelte importanti, che avranno profonde conseguenze nella loro storia.

In "Leave a Light On" abbiamo anche assistito all'addio alla serie di Alex Karev, avvenuto attraverso una serie di lettere destinate ai suoi amici e a Jo. In particolare scopriamo quindi che l'unico motivo per il suo allontanamento dal Grey Sloan è per i figli che ha avuto con Izzie. In una precedente notizia, la showrunner Krista Vernoff ha parlato delle modifiche fatte al finale di Grey's Anatomy, rivelando che le scene di addio di Alex Karev sarebbero dovute essere molto diverse.

Ricordiamo che in Italia lo show va in onda su Fox Life, canale 114 di Sky.