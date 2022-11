GrGrey's Anatomy: Patrick Dempsey smentisce di essere nella nuova serie con Ellen Pompeo!

Patrick Dempsey, durante delle interviste promozionali per l'uscita di Come D'Incanto 2, ha smentito il suo interessamento in un nuovo progetto televisivo che vedrebbe coinvolta Ellen Pompeo che, a breve, lascerà Grey's Anatomy dopo ben 17 anni di presenza fissa nel cast.

L'attore, nonostante abbia sempre mostrato il suo totale rispetto e affetto verso la collega, ha smentito le voci di corridoio che lo vedevano coinvolto nella nuova serie tv al quale pare stia lavorando Ellen Pompeo. L'attrice dopo aver lasciato Grey's Anatomy, sembra voglia lanciarsi in nuovissime avventure professionali. Dempsey, nonostante i tanti rumor circolati, ha smentito la notizia chiarendo che, al momento, non sta lavorando ad alcun progetto con la collega.

All'11esima stagione, infatti, anche Dempsey decise di abbandonare Grey's Anatomy dedicandosi ad altro. L'attore ha commentato le voci confermando di averle sentite ed esser stato sottoposto a tantissime domande. Ha smentito tutto a riguardo dichiarando come “È solo una vera testimonianza per i fan che vogliono vedere quella coppia ancora insieme e che impatto ha. Ma no, non ho letto niente, non ho visto niente e non ne ho parlato con lei". Negli anni Dempsey ha sempre mostrato apprezzamento per il lavoro fatto con la collega sul set del medical drama, paragonandolo quasi ad una squadra. "È come se giochi a tennis o fai sport o fai qualsiasi cosa, vuoi un buon partner con cui giocare. E sono stato molto fortunato con entrambi" ha detto, riferendosi anche ad Amy Adams con cui ha lavorato in entrambi i film di Come D'Incanto.

In un clima di addii alla celebre serie ambientato nell'ospedale più famoso d'America sono state annunciate le ultime puntate con Ellen Pompeo in Grey's Anatomy. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!