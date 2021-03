I Griffin: le 10 battute più divertenti di sempre di Peter

Il primo episodio di I Griffin è andato in onda nel 1999 su FOX in America, sono passati ormai ventidue anni e sono state realizzate ben diciannove stagioni dello show di Seth MacFarlane, insomma ne è passato di tempo da quando Peter Griffin ha iniziato a farci ridere con le sue battute.

Tra il cast della sitcom probabilmente non c'è personaggio più noto e divertente di Peter Griffin, l’intera serie si basa sulla sua idiozia. Padre, marito, amico e protagonista di gag spassosissime, dati i suoi modi dolorosamente ingenui e infantili, è naturalmente il fulcro di gran parte dell'umorismo brillante ma a volte un po' sopra le righe e, per estensione, di molte delle citazioni più divertenti dello spettacolo.

Ecco le dieci migliori battute di Peter Griffin:

Ho un'idea così intelligente che la mia testa esploderebbe se solo sapessi di cosa stavo parlando.



Andiamo a bere finché non possiamo più provare sentimenti.



Momento, momento, momento, Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman.



Temo di avere delle pessime notizie, sua moglie sarà un vegetale; dovrà lavarla, darle da mangiare e occuparsi di lei per il resto della vita. No, no, stavo solo scherzando, è morta!



Visto che moriremo tutti, c’è un ultimo segreto che sento di dover dividere con voi. Il padrino non mi è piaciuto per niente.



Puoi credermi, Lois: la scuola è molto più divertente oggi, ed è anche molto più sicura ora che i ragazzi hanno le pistole!



Chris, adesso io mi alzerò in piedi. Uscirò da questa stanza, e non toccheremo mai più questo argomento. (Peter, ad un bacio sulla guancia di Chris)



Devo ringraziare Dio, voglio ringraziare il padre eterno, perché non è dipeso da me, è dipeso da lui, e voglio ringraziare anche il diavolo, sì perché è per questo che c'è Dio, lui si occupa della sicurezza facendo in modo che il tizio non ritorni, cioè se non fosse per il diavolo, Dio probabilmente darebbe di matto, si sparerebbe dalla noia, mi spiego? A tutti quanti piace sentirsi utili, contribuire a far girare il mondo. A te, Tom. (Peter, intervistato al telegiornale)



Lo so che non siamo qui per colpevolizzare o recriminare ma non posso fare a meno di pensare che in qualche modo sia colpa di Meg.



Io non so chi tu sia e che cosa tu voglia ma ti avverto, ho una certa mancanza di abilità. Di certo non riuscirò mai a trovarti e tutto quello che posseggo sono due dollari ed un orologio marca Casio, una delle due cose è tua.

Non possiamo fare a meno di amare Peter Griffin, il patriarca e personaggio principale di I Griffin ci ha fatto ridere per più di vent’anni e continuerà a farci ridere visto che I Griffin hanno ottenuto il rinnovo per altre due stagioni. La serie ha vinto sette Emmy Award su 24 nomination dal suo debutto e Peter ci ha fornito innumerevoli battute e ci ha fatto sorridere più volte di quanto possiamo ricordare, nonostante abbia superato il limite morale più e più volte.



