I Griffin: 5 episodi da rivedere assolutamente su Disney+ Star

Disney+ ha ampliato il suo catalogo grazie a Star che ci permetterà di vedere centinaia di film e serie tv, tra queste ci sono anche I Griffin, serie creata da Seth MacFarlane nel 1999, arrivata a 19 stagioni ma rinnovata fino alla ventunesima.

La serie continua a soddisfare le folle anno dopo anno, attirando ancora spettatori e ascolti che competono con il resto delle migliori commedie ancora in onda, ecco secondo noi i 5 episodi che dovreste rivedere:

Da Boom (02x03)

Il terzo episodio della seconda stagione è uno dei più memorabili, Peter (dopo aver ricevuto consigli da un Chicken-man) decide di tenere la sua famiglia chiusa nel seminterrato a Capodanno nel 1999. La paura di Peter si rivela essere corretta quando tutti i computer del mondo si guastano innescando un olocausto nucleare. La famiglia Griffin ne esce illesa. Tuttavia, senza cibo o provviste, decidono di trasferirsi a Natick e iniziare una nuova vita, ribattezzando la città "New Quahog" mentre cercavano di ricostruire la società. Le cose prendono una svolta ancora più drammatica quando Stewie viene a contatto con le scorie nucleari, gli crescono i tentacoli e inizia a deporre le uova con i suoi piccoli che attaccano tutti i cittadini di "New Quahog". Poi si è rivelato tutto un sogno, parodia della serie Dallas.

Meet The Quagmires (05x18)

Episodio finale della quinta stagione de I Griffin, nel quale Peter e Brian chiedono alla Morte di tornare indietro nel tempo al 1984 per una notte (per festeggiare con i loro amici) ma le loro azioni provocano un effetto a catena in cui Lois è sposata con Quagmire nel presente. Nel tentativo di correggere il suo errore, Peter chiede alla Morte di rimandarlo al 1984, dove riesce a riconquistare Lois e salvare il suo futuro.

Stewie kills Lois (06x04)

Anche se ultimamente è diventato molto più timido il pubblico non può dimenticare quanto fosse sadico Stewie durante le prime stagioni della serie. Nel quarto episodio della sesta stagione quando Brian fa notare a Stewie che non ha mai portato a termine nessuno dei suoi piani per uccidere Lois, così Stewie decide di dimostrare a Brian che si sbaglia. Uccide sua madre e incastra Peter per l'omicidio. A peggiorare le cose, Stewie ammette l'omicidio a Brian ma non ha alcuna prova per dimostrare che l'abbia effettivamente fatto. Quando arriva il processo di Peter e viene riconosciuto colpevole di aver ucciso sua moglie, Lois entra in aula (viva e vegeta) e dichiara che Stewie è stato colui che ha cercato di ucciderla. Il quinto episodio della sesta stagione prosegue la vicenda e si intitola "Lois kills Stewie".

Road To The Multiverse (08x01)

La premiere dell’ottava stagione segue Brian e Stewie mentre viaggiano attraverso dozzine di diversi universi paralleli esistenti, rimanendo intrappolati in un universo in cui i ruoli di cani e umani sono invertiti.

And Then There Were Fewer (09x01)

Il primo episodio della nona stagione è chiaramente ispirato al romanzo Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Infatti tutti i protagonisti vengono invitati in forma anonima a una cena in una villa affacciata su una scogliera. Le persone iniziano a insospettirsi quando James Woods si rivela come l’organizzatore della cena informando tutti che li ha invitati lì per fare ammenda per i sui torti passati. Le cose prendono una piega oscura quando, una alla volta, le persone iniziano a morire (incluso James Woods) senza dare al resto degli ospiti la minima idea di chi sia l'assassino.



Scoprite quanti anni ha Stewie ne I Griffin e tutto ciò che sappiamo della fine della comedy animata.