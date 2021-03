I Griffin: i 5 momenti più volgari di sempre, li ricordavate?

L'umorismo di I Griffin è a volte davvero pungente spingendosi oltre i confini del gusto, nel bene e nel male. Facendo riferimenti a tutto, dalla tragedia delle celebrità ai fatti storici, ecco cinque momenti volgari dello show di Seth MacFarlane.

Meg e Chris si baciano

Durante la prima festa di Halloween al liceo a cui Meg partecipa travestita da “gatta da strada” viene scelta per giocare al gioco della bottiglia e riesce a pomiciare al buio in un armadio con un ragazzo in costume da Optimus Prime. Quando vengono interrotti dal resto degli ospiti della festa che accendono la luce, si scopre che il ragazzo che Meg sta baciando è suo fratello Chris.

Herbert il pervertito

I Griffin sono pieni zeppi di personaggi stravaganti ma l'abitante più inquietante di Quahog è sicuramente John Herbert, un pedofilo, con un desiderio inestinguibile per Chris Griffin. Nell'episodio "German Guy", il suo passato da prigioniero di guerra dell'aeronautica militare viene rivelato quando il suo rapitore nazista, Franz, si presenta a Quahog e fa amicizia con Chris, e Herbert va in guerra per riconquistare il suo ragazzo preferito.

Brian si innamora di un’adolescente

Nell’episodio 14 della dodicesima stagione intitolato Scammed Yankees, Brian, il cane di famiglia sviluppa un profondo desiderio nei confronti dell'amica adolescente di Meg, Patty, che va ancora al liceo. Brian è attratto da lei solo per il suo corpo ben fatto ed è completamente disinteressato a lei come persona. Fortunatamente, Stewie e Meg gli fanno capire che deve fermarsi, e Patty alla fine riprende i sensi e rifiuta Brian.

Caro diario..jackpot

Quagmire ha avuto una serie di momenti seriamente scomodi e volgari, specialmente nelle primi stagioni di I Griffin, quando era molto più un predatore che un semplice donnaiolo impenitente. Forse la sua offesa più eclatante è arrivata negli ultimi momenti della terza stagione, episodio 14. L'episodio termina con Quagmire che apre un bagno per trovare una cheerleader adolescente legata e imbavagliata. Dopo essere stato momentaneamente preso alla sprovvista, Quagmire sorride sorriso e dice: "Caro diario: Jackpot!"





Prom Night Dumpster Baby

L’episodio 12 della quinta stagione intitolato "Airport '07" contiene la canzone "Prom Night Dumpster Baby" ed è apparentemente basato sulla storia di Melissa Drexler, l'adolescente che ha partorito al ballo di fine anno e ha messo il suo bambino nella spazzatura prima di tornare al ballo. Nell'episodio, il povero Dumpster Baby del ballo di fine anno canta una melodia blues sul fatto di non avere genitori, facendo oscillare il suo cordone ombelicale come il bastone di un ballerino mentre è supportato da altri Dumpster Babies.



