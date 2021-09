I Griffin, AGCOM multa Disney per episodio blasfemo: 'Nocivo per lo sviluppo dei minori'

Nel corso degli anni I Griffin hanno subito numerose censure per via del contenuto degli episodi spesso ritenuto offensivo e inopportuno e stavolta, l'AGCCOM ha deciso di multare la Disney per un episodio della serie americana andata in onda su Fox in fascia protetta.

L'episodio in questione sulla nascita di Gesù (Gesù, Giuseppe e Maria - 11x08) è andato in onda lo scorso 12 marzo tra le 18 e le 18.20, orario nel quale, secondo i dettami della tv italiana, devono andare in onda programmi idonei a minori, sottoposti ad un particolare controllo dei contenuti. I Griffin invece secondo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la loro satira tagliente, non avrebbero rispettato tali norme, risultando pertanto blasfemi e poco rispettosi della religione.

"Nel corso dell'episodio contestato si assiste a dialoghi caratterizzati dall'uso reiterato e gratuito di espressioni volgari, di scurrilità e turpiloquio, di offese alle confessioni e ai sentimenti religiosi, pertanto l'episodio risulta nel suo complesso nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e concretamente idoneo a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minorenne".

A poco sono serviti i tentativi di difesa della Disney che ha tentato di dimostrare che Fox non è un canale tematico per bambini e soprattutto che I Griffin sono un prodotto prettamente realizzato per un pubblico adulto. L'ammenda prevista per la casa di Topolino è di 62.500 euro.

Per stemperare un po' questa complessa vicenda, se vi va, date uno sguardo a quelli che a nostro avviso sono i 10 momenti più divertenti de I Griffin che diciamocelo chiaramente, non sarebbero così apprezzati senza la loro satira dissacrante.