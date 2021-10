I Griffin, quanti anni ha Quagmire? La risposta potrebbe sorprendervi

Esclusi i protagonisti della famiglia Griffin, la serie animata creata da Seth MacFarlane ci ha fornito molti personaggi secondari davvero indimenticabili ed uno di questi è il controverso Glenn Quagmire comparso fin dal pilot.

Look hawaiano dalla parlantina veloce Quagmire si è fatto riconoscere fin da subito per tutte le sue battute a sfondo sessuale. Alcune di queste tuttavia sono estremamente prive di qualsiasi morale. Nonostante la sua capacità di intrattenimento e alcuni momenti di redenzione, è difficile dire che sia una brava persona.

La caratteristica principale di Quagmire è che ama il sesso in modo comico ma pericoloso. La maggior parte dei suoi momenti peggiori sono legati ad esso, specialmente quando le cose non sono consensuali al cento per cento.



Nonostante tutto, ci piacerebbe pensare che abbia almeno tracciato un limite quando si tratta delle mogli dei suoi amici. Purtroppo, non è così, poiché ha una relazione con la moglie di Cleveland, Loretta, nel quinto episodio della quarta stagione intitolato Amicizia tradita (The Cleveland-Loretta Quagmire). Loretta non è l'unica delle mogli dei migliori amici di Quagmire che lui desidera, infatti è chiaro che si strugge per Lois Griffin, e una volta ha convinto Joe a lasciargli fare sesso con Bonnie.



Ad un certo punto sviluppa anche un interesse amoroso per Meg, notoriamente minorenne. Ma quanti anni ha Quagmire?

Glenn ha ben 61 anni, stando a quanto è scritto sulla sua patente di guida nell’episodio dieci della settima stagione intitolato Lois, giornalista d'assalto, anche se quando era preso di mira da Tracey Bellings nel 1986, come si vede in Per un pugno di Meg (A Fistful of Meg), ha sempre l'aspetto di un ragazzino.



Potrebbe aver bevuto una magica pozione che lo rende sempre giovane e aitante per le sue prede? Chissà.



