I Griffin: quanti anni ha Stewie? Tutto sul mitico ed esilarante neonato

Ci sono un sacco di personaggi divertenti ne I Griffin, ma uno su tutti è senza dubbio il membro più piccolo della famiglia, Stewie Griffin, che era deciso ad uccidere sua madre oltre che essere un genio del male. Ma quanti anni ha il piccoletto?

Mentalmente Stewie sembra molto più vecchio, è colto e snob, parla con un vocabolario forbito e con un accento inglese dell’alta borghesia. Odia sua madre, la chiama semplicemente Lois, e suo padre “uomo grasso” perché è convinto di non avere genitori inoltre ha un orientamento sessuale ambiguo.

Sappiamo che la cronologia di spettacoli animati non corrisponde sempre alla realtà e che spesso i personaggi mantengono la loro età per più anni. Ed è il caso di Stewie Griffin che aveva solo qualche mese fino al diciassettesimo episodio della prima stagione, in cui vediamo i festeggiamenti per il suo primo compleanno.



Mantiene questa età fino alla sedicesima stagione, solo nell’episodio Life of Brian 2: Revival Reversal compie due anni.

Stewie disprezza davvero le persone intorno a lui compresa la sua famiglia che guarda dall’alto in basso. Probabilmente se fosse stato un adulto non sarebbe stato così simpatico, ma essendo un bambino sembra davvero divertente.



I Griffin sono stati rinnovati per due stagioni recentemente il che porterà lo show a ventuno stagioni. Non perdetevi la gag in cui I Griffin prendono in giro gli X-Men in attesa di future stagioni.