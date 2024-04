I Griffin, annunciati due nuovi speciali della serie tv animata: cosa dovete sapere

L'amatissima serie tv animata I Griffin ha compiuto 25 anni ma non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca, dato che in queste ore sono stati appena annunciati due nuovi speciali ufficiali.

Il creatore della serie Seth MacFarlane è stato ospite del Paley Fest LA per anticipare alcune novità sul futuro dello show, e durante l'evento ha confermato che I Griffin ha due speciali in arrivo che negli Stati Uniti debutteranno sulla piattaforma di streaming on demand Hulu nei prossimi mesi ed entro la fine del 2024. "Saranno i nostri episodi di Halloween e di Natale, immagino", ha condiviso MacFarlane. Al moment della stesura di questo articolo Hulu non ha ancora annunciato eventuali date di uscita per questi due speciali, ma in base alle parole di Seth MacFarlane, che identificano le due puntate come speciali di Halloween e di Natale, è lecito aspettarsi degli appuntamenti per ottobre e dicembre in concomitanza con le festività citate.

Ricordiamo che, con un totale di 15 nuovi episodi, la stagione 22 di I Griffin si è conclusa il 17 aprile. Ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro della serie, che ha festeggiato il suo 25esimo compleanno a gennaio: a questo proposito scoprite per quanto ancora andrà avanti I Griffin secondo Seth MacFarlane.

La serie, lo ricordiamo, in Italia è disponibile su Disney+.

Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti oggi su