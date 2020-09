I Griffin e Bob's Burgers, arriva il rinnovo: altre due stagioni su Fox

Il percorso di due delle serie animate più irriverenti del panorama mondiale, I Griffin e Bob's Burgers, è destinato a non interrompersi tanto presto. Stando a quanto riporta Deadline, infatti, Fox ha rinnovato entrambe le serie per altre due stagioni: quella di Seth MacFarlane taglierà così il traguardo del 400esimo episodio.

Family Guy, serie nota in Italia col titolo I Griffin, arriverà alla ventunesima stagione, mentre per Bob's Burgers si tratta della dodicesima e della tredicesima, che saranno accompagnate anche da un lungometraggio, in arrivo il 9 aprile 2021.

"I Griffin e Bob's Burgers sono tra i pilastri chiave del successo della nostra rete" ha dichiarato Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment. "Portando il genere a nuovi livelli e influenzando la cultura pop, hanno gettato le basi per rendere Animation Domination uno dei blocchi di programmi più potenti di tutta la televisione. [...] Vogliamo ringraziare Seth, Loren e tutti i loro team, per non parlare dei nostri partner alla 20th Television, e siamo entusiasti di continuare questi fantastici programmi con tutti loro."

La notizia arriva a pochi mesi di distanza da un altro rinnovo, segno di fiducia da parte di Fox, ma anche probabilmente della necessità di affidarsi a contenuti che possano essere realizzati principalmente da remoto. Gli effetti della pandemia, da questo punto di vista, saranno evidenti nel panorama delle serie tv ancora per un po'.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla recente gag de I Griffin ispirata a Quicksilver.