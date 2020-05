I Griffin e Bob's Burgers rinnovano, nuove stagioni in arrivo su Fox

Buone notizie per gli amanti delle serie animate Fox: I Griffin e Bob's Burger, divenute ormai due classici, sono state entrambe rinnovate. Faranno parte, rispettivamente con la diciannovesima e l'undicesima stagione, del panorama televisivo 2020-2021 del network.

Nella prossima stagione televisiva entrambe le serie toccheranno un traguardo storico: I Griffin arriveranno infatti al 350° episodio, mentre Bob's Burgers toccherà quota 200.

Il rinnovo della serie di Seth McFarlane (Family Guy il titolo originale) giunge dopo la notizia dell'accordo del suo creatore con NBC Universal, per la cifra di 200 milioni di dollari. McFarlane e la sua Fuzzy Doors produrranno contenuti televisivi per le reti e le piattaforme di NBC Universal, mentre l'accordo non comprende I Griffin e l'altra longeva serie animata American Dad, in onda su PBS.

"La mia relazione con Universal risale a prima di questo nuovo capitolo, e se la mia esperienza di produzioni televisive con UCP sarà come quella che ho avuto producendo film con la compagnia, sarà qualcosa di emozionante e creativamente gratificante per me e per Fuzzy Doors" ha dichiarato Seth McFarlane all'epoca dell'accordo. "Rimarrò sempre in debito con la mia amica Dana Walden e il team della 20th Century Fox per il lavoro con loro nel corso negli anni, e non vedo l'ora di continuare a lavorare a I Griffin, American Dad e The Orville."

Recentemente abbiamo ascoltato il podcast di Brian e Stewie Griffin per la quarantena. Uno degli episodi della stagione 18 de I Griffin ha raccontato un altro tradimento di Bonnie.