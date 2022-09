I Griffin, Chloë Grace Moretz contro il meme sul suo corpo:'Tutti mi prendevano in giro'

La carriera di Chloë Grace Moretz è iniziata ormai parecchi anni fa. L'attrice ha iniziato a recitare da bambina, diventando una delle giovani interpreti più richieste nel mondo del cinema. Una vita sotto i riflettori che le ha procurato non pochi problemi. Moretz ha citato un meme de I Griffin che l'ha ferita e condizionata.

Intervistata dal magazine Hunger, l'attrice - ecco i 10 migliori film di Chloë Grace Moretz - ha parlato del bodyshaming nei suoi confronti:"C'è stato un meme che mi ha davvero colpita, di me che entravo in un hotel con una scatola della pizza in mano. E questa foto è stata manipolata in un personaggio de I Griffin con le gambe lunghe e il busto corto, ed era uno dei meme più diffusi all'epoca".



Un meme che ha perseguitato l'attrice per parecchio tempo:"Tutti si prendevano gioco del mio corpo e quando ne parlavo con qualcuno dicevano 'Oh, stai zitta. È divertente'. E ricordo solo che ero lì seduta e pensavo che il mio corpo veniva usato come uno scherzo e non è qualcosa di me che posso cambiare adesso, è ovunque su Instagram".

Tutto questo le ha tolto anche il piacere di fare qualcosa che amava, come sfilare sul red carpet:"Mi ha reso super imbarazzata e penso che la dismorfia corporea, con cui tutti abbiamo a che fare in questo mondo, sia estrapolata dai problemi dei social media. È da impazzire".



Moretz ha dichiarato di essere diventata 'una reclusa' dopo che il meme è diventato virale e ha iniziato ad evitare i fotografi:"Allo stesso tempo mi ha resa molto ansiosa quando mi fotografano. La mia frequenza cardiaca aumenta e vado in iperventilazione".



Chloë Grace Moretz è nel trailer di INVERSO, la nuova serie sci-fi dai creatori di Westworld.