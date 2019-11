I Griffin citano il celebre 'codice del sangue' di Mortal Kombat

Nell'ultimo episodio de I Griffin andato in onda è presente una citazione al picchiaduro Mortal Kombat, in particolare al celebre "codice del sangue", il quale permetteva ai giocatori di abilitare la presenza del sangue nel gioco.

L'omaggio è comparso in Peter & Lois' Wedding, sesto episodio della stagione 18, in cui Peter e Lois raccontano ai propri figli come si sono conosciuti e come si sono innamorati. Poiché gran parte delle scene è ambientata nel corso degli Anni 90, gli autori non si sono fatti sfuggire l'occasione di inserire riferimenti al periodo, incluso Mortal Kombat, che ricordiamo debuttò nel 1992.



Nella scena in questione, Peter chiede a Lois quale sia il "codice del sangue" di Mortal Kombat, perché lui continua a dimenticarlo. Per fortuna, la futura moglie lo ricorda alla perfezione. L'omaggio ha colto di sorpresa e deliziato non solo i fan del gioco, ma anche Ed Boon, che è uno dei creatori e ha condiviso la clip su Twitter (la trovate in calce all'articolo).



Se non avete familiarità con il franchise di Mortal Kombat, sappiate che si tratta di giochi che mostrano diverse situazioni violente. Al momento del lancio del primo capitolo su console, ci furono problemi con la presenza del sangue. Nintendo vietò che venisse inserito, mentre invece Sega permise che potesse essere inserito dopo aver digitato una sequenza di tasti, il cosidetto "codice del sangue", ossia ABACABB.



I Griffin sono tra le serie Fox che non saranno presenti su Disney+ in quanto non adatte ai bambini. La nuova piattaforma di streaming, infatti, punta alle famiglie e i contenuti Rated-R continueranno a essere pubblicati su Hulu. Intanto, Seth MacFarlane si darà all'horror e produrrà l'adattamento di Books of Blood, raccolta di racconti scritta da Clive Barker.