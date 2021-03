I Griffin, com'è nata la storica sigla? Tutto quello che non sapevate

Il creatore de I Griffin, Seth MacFarlane, adora i numeri musicali, i personaggi delle sue serie hanno cantato numerose volte e queste canzoni sono incredibilmente divertenti, orecchiabili e spesso sono tanto belle quanto esilaranti.

Ed è così anche per la storica sigla della sitcom animata di successo che presenta la famiglia Griffin al completo che cantando ci spiega come non c'è più niente di buono in televisione e nei film, ad eccezione del loro spettacolo ovviamente.

La canzone è interpretata in lingua originale dal doppiatore, e creatore della serie, di Peter, Brian e Stewie Griffin Seth MacFarlane, dalla doppiatrice di Lois Griffin Alex Borstein, dalla doppiatrice di Meg Griffin Mila Kunis e dal doppiatore di Chris Griffin, Seth Greene.

Creata dal pianista, compositore e arrangiatore Walter Murphy, che appare anche nello show nei panni di se stesso nell’episodio due della terza stagione intitolato Hollywood a luci rosse (Brian Does Hollywood), la sigla è ispirata ad una sigla altrettanto iconica della TV del passato, ovvero quella della serie creata da Norman Lear e conosciuta in Italia con il titolo Arcibaldo, il cui titolo originale è All in the Family, trasmessa dalla CBS tra il 1971 e il 1979.



MacFarlane ha reso omaggio ai due protagonisti, Archie (Carroll O'Connor) e Edith (Jean Stapleton) che cantavano al pianoforte all'inizio di ogni episodio, potete vedere il video qui sopra.

Questa theme song è tra le migliori di tutta la TV? Forse. Sicuramente rimane in testa fin dal primo ascolto ed è presente all’inizio di ogni puntata. L'intro ha subito alcuni cambiamenti negli ultimi due decenni, ma i testi e la musica sono rimasti gli stessi.

Non sono mancate anche alcune modifiche all'intera sequenza di apertura, inclusa l'aggiunta di personaggi secondari sullo sfondo invece di ballerini casuali, la caduta di Peter dalla rampa di scale e una ballerina che interrompe la sigla dicendo che è incinta del figlio di Peter.



La canzone è stata pubblicata come singolo e nell'album Family Guy: Live In. Una versione rap ha aperto l'episodio quattordici della terza stagione intitolato Gli antenati (Peter Griffin: Husband, Father... Brother?).



Scoprite qual è il vero nome di Meg Griffin e come si chiama il Pollo che picchia Peter Griffin.