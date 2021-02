I Griffin: come e quando finirà la comedy animata? Tutto ciò che sappiamo

Nel settembre 2020 la serie Family Guy conosciuta in Italia come I Griffin ha ottenuto il rinnovo per due stagioni, il che porterà lo show a ventuno stagioni totali.

I Griffin sono riusciti a resistere a un’enorme quantità di avversità, ostacoli, cancellazioni e veri e propri fallimenti ma alla fine, sono sempre tornati.



Family Guy è stato cancellato due volte e ha combattuto contro altri programmi televisivi iconici come Friends e Survivor nel corso degli anni, ma il creatore Seth MacFarlane è riuscito comunque a produrre uno spettacolo migliore ogni volta.

Nel luglio del 2000, solo pochi mesi dopo essere stata cancellata, la rete cambiò idea e ordinò una terza stagione. Dato che ci vuole quasi un anno per girare gli episodi disegnati a mano, la serie è tornata alla fine del 2001 per la terza stagione. Il pubblico amava ancora lo show ma gli ascolti non erano sufficienti e nell’autunno 2002 furono nuovamente cancellati per poi tornare nel 2005.

Da allora I Griffin sono diventati un successo inarrestabile, e i creatori si preparano a sfornare episodi per le stagioni 20 e 21, mentre il suo enorme flusso di profitti non mostra ancora segni di esaurimento.



Non sappiamo se lo show sarà rinnovato dopo la ventunesima stagione, ma grazie ad una base di fan incredibilmente affezionata, la famiglia Griffin è risorta dai morti, e ha continuato la sua marcia verso il successo terminando sempre le loro stagioni con un episodio che lasciava i fan con la speranza di vederne ancora, per cui non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.



Intanto date un'occhiata alla gag in cui I Griffin prendono in giro gli X-Men e al podcast di Brian e Stewie per affrontare la quarantena.