I Griffin compiono 25 anni, Seth MacFarlane: 'Siamo ancora vivi'

Sono ormai passati 25 anni dal debutto de I Griffin: l'amatissima commedia animata approdò su Fox il 31 gennaio 1999. Nonostante una piccola battuta d'arresto nel lontano 2002 (quando la serie fu cancellata per un periodo), la serie rappresenta un punto fermo per molti, compreso il suo ideatore.

Con la conferma del rinnovo dello show da parte di Fox nel 2023, il numero di stagioni de I Griffin arriva a quota 23. Nel frattempo, la sagacia e l'inventiva di Seth MacFarlane non si sono certo esaurite, così come i colpi di scena all'interno di una delle trasmissioni più irriverenti della televisione statunitense: pensiamo, ad esempio, all'introduzione a sorpresa del fratellastro di Stewie.

Parlando con The Wrap, MacFarlane ha espresso la precisa intenzione di andare avanti con la creazione di nuovi episodi: "Lo show sta ancora sopravvivendo e prosperando. Ha ancora un pubblico considerevole, a dimostrazione che c'è un certo appetito per qualcosa. Quindi noi continuiamo a nutrire la bestia: non c'è alcun segnale che lo show finirà presto".

L'autore, disposto comunque a rallentare se è il caso di farlo (come è successo, ad esempio, quando Seth MacFarlane ha scelto di dare il suo sostegno allo sciopero degli sceneggiatori), ha ricordato: "Sono andato di corsa fin dalla première dello show. Tra allora e adesso sembra che sia passata una giornata davvero lunga".

Alla richiesta di citare un episodio o una battuta dello show a lui particolarmente cari, il creativo ci offre infine una preziosa riflessione sul tempo che scorre: "Mi guardo indietro e vedo uno show che mi ricordo vagamente di aver realizzato. Devi fare i conti con il tempo che passa. Ad un certo punto, in passato, questo episodio, questa scena, questo momento erano così importanti in ogni loro singolo fotogramma che io dovevo farli nell'esatto modo che reputavo giusto. E ora non riesco nemmeno a ricordarmi che cosa succede dopo. Intendo dire: potrei fare almeno 400 esempi di questo tipo. Chi può tenerne traccia?".