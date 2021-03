I Griffin: cosa significa il titolo originale, 'Family Guy'?

La sitcom animata I Griffin dal titolo originale Family Guy ha fatto il suo debutto su FOX nel 1999 introducendo gag, battute iconiche e momenti indimenticabili nella storia della cultura pop ed è uno degli spettacoli più influenti ancora in onda.

Tuttavia, la serie ha creato negli anni anche molte polemiche per il suo crudo senso dell’umorismo e il contenuto offensivo, è uno show brillante ma anche molto controverso. Indipendentemente da ciò, i fedeli fan adorano quando la serie, che è ormai giunta alla sua diciannovesima stagione, supera il limite.

Lo spettacolo si è guadagnato una discreta reputazione nel corso degli anni e non c’è una fine in vista, infatti Fox ha rinnovato Family Guy già per le stagioni 20 e 21.

Ma che cosa significa il titolo della sitcom? Contiene uno scherzo o un gioco di parole? Possiamo solo fare delle ipotesi.



Family Guy tradotto significa “Uomo di Famiglia”, che ci fa pensare ad un uomo umile e laborioso che ha messo la sua famiglia al primo posto, si prende cura della sua famiglia e la ama incondizionatamente.

Il protagonista Peter Griffin non rispecchia assolutamente questa immagine, è pigro, non si preoccupa del suo lavoro, tratta male i suoi figli e non è affidabile. Tuttavia, riesce a mantenere la sua carriera e persino a trovare un altro lavoro. Inizialmente lavora alla fabbrica di giocattoli Happy-Go-Lucky, ma presto ottiene il lavoro dei suoi sogni alla Pawtucket Patriot Brewery. Ovviamente Peter è un pessimo impiegato e non è qualificato per la sua posizione inoltre non si presenta al lavoro per giorni, settimane e persino mesi. Comunque, non viene mai licenziato dalla fabbrica di giocattoli e in qualche modo lavora ancora al birrificio.

Già nel pilot erano evidenti le discutibili scelte di vita di Peter legate agli alcolici o quando si ritrovava incapace di mantenere la sua famiglia. Chiamare questo spettacolo Family Guy è probabilmente uno scherzo ironico, perché Peter Griffin è tutt'altro, la cosa più lontana da un marito e un padre modello che ci possa essere.



