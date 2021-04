I Griffin dovevano 'morire': scoprite il retroscena dietro le prime stagioni

Oggi I Griffin sono una delle serie animate più amate e di successo di sempre, ma la storia poteva essere molto diversa dato che lo show è sopravvissuto a due cancellazioni dopo il suo debutto avvenuto il 31 gennaio 1999.

All'inizio la serie ottenne un buon successo, sfortunatamente però quel successo non durò a lungo poiché Fox spostò la fascia oraria dello spettacolo numerose volte indirizzandolo così al fallimento.



La seconda stagione ha debuttato nel settembre 1999 in una nuova fascia oraria, la stessa di Frasier della NBC e questo ha portato ad un massiccio calo delle valutazioni. Fox alla fine spostò nuovamente la fascia oraria dello spettacolo al martedì alle 20:30, ma a maggio, alla fine della stagione televisiva, Fox annunciò ufficialmente la cancellazione della serie per i pochi ascolti.



Tuttavia, nel luglio del 2000 la rete fece dietrofront annullando quella decisione e ordinando una terza stagione di 22 episodi che ha debuttato nel luglio 2001 poiché ci vuole quasi un anno per realizzare gli episodi disegnati a mano. Con una fascia oraria ben peggiore, visto che li contrapponeva a Friends della NBC che è stato lo spettacolo più visto durante la stagione televisiva del 2001, anche questa stagione non fu un successo.



I Griffin subirono un nuovo e più netto calo delle valutazioni grazie a Friends e al trionfo strepitoso di Survivor della CBS. Il calo degli ascolti è stato troppo per la Fox questa volta e la rete cancellò la serie nuovamente nel 2002.

Oggi quando uno show viene cancellato i fan intervengono sui social con petizioni e hashtag per cercare di salvarlo, ma all’inizio degli anni 2000 non era certo così.

Il ritorno miracoloso de I Griffin è dovuto al successo delle repliche e delle vendite dei DVD. Cartoon Network acquistò i diritti dello spettacolo e iniziò a trasmettere le repliche nell'aprile 2003 su Adult Swim, guadagnando un forte seguito di fan che furono la chiave di volta per il ritorno dello show.

La serie è cresciuta in popolarità solo quando la prima e la seconda stagione complete furono rilasciate su DVD nello stesso periodo in cui Adult Swim iniziò a mandare in onda le repliche. Quando le vendite di DVD raggiunsero i tre milioni di copie, Fox se ne accorse e annunciò che la serie sarebbe tornata ancora una volta per una quarta stagione.

Nel maggio 2005, tre anni dopo la sua seconda cancellazione, la quarta stagione debuttò con ottimi ascolti in una fascia oraria molto più sicura (la domenica dopo I Simpsons), e il resto è storia della televisione.



Le due cadute de I Griffin, secondo il creatore Seth MacFarlane, potrebbero essere state effettivamente una buona cosa per il team creativo dato che gli spettacoli animati normalmente non vengono interrotti, il che a volte influisce sulla qualità sullo schermo con "segni di uno staff affaticato i cui cervelli sono semplicemente fritti" ha detto MacFarlane.

Ma questo non è ancora accaduto a I Griffin che hanno ottenuto un rinnovo per le stagioni 20 e 21, il cui successo non accenna a diminuire.



Scoprite com'è nata la sigla de I Griffin e perché ci sono tanti riferimenti a Star Wars nella serie.