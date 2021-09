I Griffin, alcuni fan credono che Meg sia razzista: ecco il motivo

Meg Griffin potrebbe avere molti difetti e secondo i fan della fortunata sitcom animata creata da Seth MacFarlane, la figlia di Peter e Lois Griffin sarebbe razzista.

I Griffin sono andati in onda per la prima volta nel 1999 e fin dall'inizio, la serie è stata messa a confronto con I Simpson, che non è solo uno spettacolo simile con personaggi simili, ma è anche andata in onda sulla stessa rete, la Fox.



Più di vent’anni anni dopo, tuttavia, I Griffin hanno guadagnato il loro posto in televisione grazie al loro umorismo irriverente, sarcastico e a volte violento. La povera Meg Griffin viene continuamente ridicolizzata dalla sua famiglia e la sua vita a scuola non è migliore. Viene tormentata o ignorata da tutti e sebbene all’inizio dello show fosse un'adolescente angosciata ma relativamente normale, è diventata lentamente la pecora nera.



Se avete guardato tutti gli episodi de I Griffin, probabilmente ricorderete il momento in cui Meg si è presa una cotta per Quagmire, e quando si è presa una cotta per Joe e poi per suo figlio Kevin, e anche l'episodio in cui si è presa una cotta per Brian, che è un cane.

Quello che non troverete è un momento in cui Meg si è presa una cotta per Cleveland, che è l'unico amico intimo di Peter per cui Meg non ha mai sviluppato una cotta. Questo ha portato molti fan a concludere che forse, Meg è razzista.



Cleveland è sposato e si potrebbe trovare questa scusa, ma lo è anche Joe, e questo non ha fermato Meg. La ragazza aveva persino una cotta per Quagmire, nonostante tutte le terribili nefandezze per cui il personaggio è noto.



Scoprite quanti figli hanno davvero Lois e Peter Griffin e com'è nata la storica sigla de I Griffin nei nostri approfondimenti.